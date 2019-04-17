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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Первый запуск нового самарского "Союза-2" с экипажем состоится в 2020 году

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Космический корабль "Союз МС" с экипажем на борту впервые отправят к Международной космической станции на ракете новой модификации "Союз-2" в первом полугодии 2020 г., сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-производителя носителей РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова.

"Первый пуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" с помощью ракеты-носителя "Союз-2" с экипажем состоится в первом полугодии 2020 г.", — сказал Баранов.

Сейчас пилотируемые корабли "Союз" запускают на ракетах "Союз-ФГ". Ракета, на которой установлена система управления, разработанная в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба — Харьков, Украина), летает с 2001 года. Всего проведено 68 пусков, из них один аварийный в октябре 2018 года.

Сейчас грузовые корабли "Прогресс" уже запускают на новых "Союзах-2.1а" с российской системой управления. Впервые на новой ракете пилотируемый корабль отправят 22 августа 2019 года. Это будет тестовый запуск в беспилотном режиме, в ходе которого планируется отработать взаимодействие корабля с новой ракетой.

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