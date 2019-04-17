В Отрадном внук поделился наследством с бабушкой под угрозой ареста автомобиля

Житель Октябрьска поделился наследством с бабушкой под угрозой ареста автомобиля, сообщает УФССП по Самарской области.

После смерти отца мужчина обратился в один из пенсионных фондов для снятия денежных средств когда-то накопленных его отцом. Организация безоговорочно выплатила молодому человеку всю сумму, находившуюся на счете его покойного родителя, которая составила почти 410 тыс. рублей.

Чуть позже к сотрудникам пенсионного фонда обратилась мать умершего мужчины, которая также имеет право получить половину накопленной суммы. Организация женщине в выплате отказала. Тогда гражданка обратилась в суд с заявлением о взыскании с ее внука почти 205 тыс. рублей.

На судебном заседании внук предложил своей бабушке заключить мировое соглашение, по условиям которого он обязуется в течение шести месяцев выплатить указанную в заявлении сумму. Женщина поверила внуку, согласилась и подписала необходимые документы.

По истечении указанного в соглашении срока, мужчина не погасил задолженность перед своей бабушкой. Тогда судебными приставами-исполнителями Октябрьска в отношении правонарушителя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого работниками Службы было установлено, что должнику по наследству достался автомобиль. Судебные приставы вручили гражданину требование о предоставлении машины в отдел для составления в отношении нее акта описи и ареста.

Возможное лишение транспортного средства побудило мужчину оплатить долг. Квитанции о погашении задолженности были предоставлены мужчиной в отдел судебных приставов.