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Россельхозбанк снижает ставки по ипотеке

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%. Минимальная ставка составляет от 10% годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15% годовых.

Занимая лидирующие позиции на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья, особое внимание банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

"РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия", — отметила директор департамента розничного бизнеса АО "Россельхозбанк" Светлана Вишнякова.

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