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Здравоохранение Общество

В двух снятых с самарцев клещах нашли энцефалит

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 112 пострадавших от укусов клещами, из них 28 детей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на 15 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 67 клещей, снятых с людей, в двух экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 3%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 32 экземпляра клещей, боррелии не обнаружены.

Случаев заболевания среди населения клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а так же моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано. За истекший период 2019 г. против клещевого вирусного энцефалита привились 3579 человек.

"В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2019 г. запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га", — сообщает в ведомстве.

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