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Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минсельхозе России состоялось итоговое заседание коллегии. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов, а также главы регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и многие другие.

Открывая заседание, Алексей Гордеев рассказал о поставленных задачах в текущем году, в том числе о государственной программе комплексного развития сельских территорий. Документ необходимо доработать и представить до 1 июня 2019 года в Правительство Российской Федерации.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев подчеркнул важность реализации программы. Она станет определяющим этапом в жизни российского села. Ее мероприятия призваны повысить уровень занятости и доходов сельского населения, создать комфортные и экологически благоприятные условия проживания на селе, повысить доступность госуслуг.

Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет особое внимание обеспечению населения сельских территорий качественными финансовыми услугами. На 01.03.2019 розничный кредитный портфель РСХБ в этом сегменте составил 198,5 млрд рублей. Наиболее востребовано у заемщиков потребительское и ипотечное кредитование.

"Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей села. Именно для сельского населения, тех, кто работает на земле и кормит нас, городских жителей, банк сохраняет отделения даже в самых удаленных районах. По итогам 2018 года объем выданных ипотечных кредитов жителям сельских территорий и малых городов увеличился на 45%, до 27,6 млрд рублей, ипотечный кредитный портфель составил 65 млрд рублей. Мы помогаем людям покупать новое жилье и технику, создавая новое качество жизни на селе", — отметил по итогам заседания коллегии Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

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