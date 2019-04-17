Главе Россельхозбанка Борису Листову присвоено звание

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев поздравил председателя правления АО "Россельхозбанк" Бориса Листова с присвоением звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России". Награждение состоялось на заседании итоговой коллегии Минсельхоза России, посвященной результатам деятельности ведомства за 2018 год.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также главы регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и образования и многие другие.

Награды Минсельхоза России получили работники научных учреждений и ведущих сельскохозяйственных предприятий России, а также сотрудники федерального ведомства.

"Звание почетного работника агропромышленного комплекса России — большая честь и ответственность. Я воспринимаю эту награду в первую очередь не как личное достижение, а как оценку результатов работы банка. В том, что сельское хозяйство вошло в число лидеров по темпам развития среди отраслей российской экономики, есть и наша заслуга. Сегодня аграрии способны не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и составить конкуренцию мировым производителям на международных рынках", — отметил председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

Как опорный банк АПК Россельхозбанк выполняет поставленные задачи в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года, способствуя поступательному росту агросектора. Банк лидирует на рынке финансирования сезонных работ и в долгосрочном кредитовании отрасли, а также является ключевым участником механизма льготного кредитования. В 2018 году объем вложений Россельхозбанка в АПК достиг рекордного показателя в 1,2 трлн рублей. Банк нарастил кредитование сезонных работ более чем на 20%, почти на 11% возросли выдачи долгосрочных кредитов в АПК. Только в 1 квартале 2019 года банк предоставил сельхозтоваропроизводителям 351,5 млрд рублей, это на 22,6% больше результата прошлого года.