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ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ предоставил банковскую гарантию обеспечения обязательств АО "ВТС-9" на сумму около 650 млн рублей сроком до 31 января 2020 года. Цель проекта — проектирование и реконструкция в Самаре здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Офисное здание с подземной парковкой будет реконструироваться в границах улиц Дерябинская и Самойловская Железнодорожного района Самары. Объект планируется построить до конца текущего года.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: "Сегодня мы активно работаем с региональными застройщиками как в сфере проектного финансирования, так и в части предоставления банковских гарантий на исполнение обязательств по контрактам. У нас есть все условия, чтобы это сотрудничество было успешным. Поэтому для нас важно, что сегодня одна из крупнейших строительных компаний Самарской области выбирает банком-гарантом именно ВТБ".  

Генеральный директор АО "ВТС-9" Андрей Костенко подчеркнул: "Участие в таком масштабном строительстве сегодня почти невозможно без надежного финансового партнера. Уверен, что сотрудничество с ВТБ позволит нам успешно реализовать наш инфраструктурный проект".

АО "ВТС-9" является ведущей генподрядной организацией ГК ВТС. Предприятие ведет строительство и реконструкцию, а также масштабный капитальный ремонт промышленных зданий и сооружений, административных, жилых и коммерческих объектов "под ключ" собственными силами в максимальных объёмах. Общая численность сотрудников компании составляет более 350 человек.

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