ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре

ВТБ предоставил банковскую гарантию обеспечения обязательств АО "ВТС-9" на сумму около 650 млн рублей сроком до 31 января 2020 года. Цель проекта — проектирование и реконструкция в Самаре здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Офисное здание с подземной парковкой будет реконструироваться в границах улиц Дерябинская и Самойловская Железнодорожного района Самары. Объект планируется построить до конца текущего года.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: "Сегодня мы активно работаем с региональными застройщиками как в сфере проектного финансирования, так и в части предоставления банковских гарантий на исполнение обязательств по контрактам. У нас есть все условия, чтобы это сотрудничество было успешным. Поэтому для нас важно, что сегодня одна из крупнейших строительных компаний Самарской области выбирает банком-гарантом именно ВТБ".

Генеральный директор АО "ВТС-9" Андрей Костенко подчеркнул: "Участие в таком масштабном строительстве сегодня почти невозможно без надежного финансового партнера. Уверен, что сотрудничество с ВТБ позволит нам успешно реализовать наш инфраструктурный проект".