16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти возбудили уголовное дело по факту гибели маленькой девочки при падении с девятого этажа В Самаре телефонного террориста отправили в психбольницу Прокурор запросил 111 лет лишения свободы похитителям наркоманов За издевательства над дочерью в отношении женщины возбудили уголовные дела Светлану Моравскую оставили под стражей до 17 июня

Преступления Происшествия

В Самаре телефонного террориста отправили в психбольницу

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 158
Версия для печати

33-летний молодой человек признан невменяемым и по решению суда направлен на принудительное лечение

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве самарец отправил по решению суда в психиатрическую лечебницу.

Напомним, 30 июня на телефон дежурной группы УФСБ России по Самарской области поступило анонимное сообщение о том, что в Церкви евангельских христиан баптистов "Преображение" на ул. Перекопской в Самаре готовится взрыв. На место направили экстренные службы, но никакой взрывчатки не нашли.

Вскоре силовики установили личность "телефонного террориста" — им оказался Артем Г. 1986 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает штраф в сумме 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет лишения свободы.

Однако история закончилась весьма неожиданно: решением суда молодой человек признан невменяемым и приговорен к прохождению принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Приговор уже вступил в законную силу.

Интересно, что в 2012 году молодой человек с такими ФИО был признан виновным ровно за совершение преступления по аналогичной статье.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5