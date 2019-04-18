Из-за травмирования самарца упавшим с крыши снегом возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Промышленному району СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей из-за травмирования мужчины упавшим с крыши снегом, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 13 марта примерно в 12:00 произошло падение наледи с крыши дома №96 по ул. Победы в Кировском районе Самары на 32-летнего мужчину. В результате пострадавший получил травму головы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые.