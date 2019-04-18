В Сызрани возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионера МВД

Сызранские правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на 52-летнего пенсионера МВД, сообщает 63.ru со ссылкой на адвоката пострадавшего Дмитрия Нянькина.

"Дело возбудили 9 апреля в отношении неустановленного лица. Надеемся, скоро в деле появятся фигуранты, учитывая, что у следствия есть записи с камер видеонаблюдения", — рассказал юрист.

Мужчину избили вечером 1 апреля у подъезда собственного дома. На записи с камер видно, что у компании молодых людей возник конфликт с мужчиной, который вышел на улицу покурить. Словесная перепалка перешла в драку. Юноши быстро расправились с оппонентом. Он остался лежать на земле без сознания. Некоторое время молодые люди пытались привести пострадавшего в чувство: брызгали водой из лужи, растирали лицо снегом. Но мужчина так и не очнулся. Тогда его занесли в подъезд и оставили там на ступеньках.

Впоследствии у избитого диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму.