16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейские из Похвистнево спасали женщину с четырьмя детьми, едва не сбитых поездом В Самаре "таксисты" подрались из-за клиента В Тольятти при падении из окна погибла девочка полутора лет В Сызрани водитель сел в машину и умер на глазах прохожих Эксперты подтвердили, что найденная мертвой на козырьке подъезда женщина - Лина Сторожева

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Полицейские из Похвистнево спасали женщину с четырьмя детьми, едва не сбитых поездом

ПОХВИСТНЕВО. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 103
Версия для печати

Несчастный случай едва не произошел на станции Бугуруслан Куйбышевской железной дороги, относящейся к участку оперативного обслуживания линейного отдела на станции Похвистнево. Здесь 26-летняя женщина с четырьмя малолетними детьми переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущими поездами, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте.

Как рассказали полицейские, когда женщина оказалась на путях, двое ее детей — мальчиков в возрасте пяти и шести лет отбежали он нее. В это время на станцию заходил грузовой поезд со скоростью 70 км/час.

"Машинист подавал оповестительные сигналы большой громкости, но женщина и дети не реагировали, — отметили транспортные полицейские Самары. — Так как люди оставались на путях и не двигались с места, машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд на них".

Стоянка поезда из-за необдуманных действий женщины составила 12 минут. Задержки движения других поездов не было.

Сотрудники транспортной полиции станции "Похвистнево" помогли женщине вывести детей с железнодорожных путей и доставили их в помещение линейного пункта полиции на станции Бугуруслан для составления протокола об административном правонарушении.

В полиции отметили, что многодетная мама, подвергшая жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей опасности и создавшая аварийную ситуацию на железной дороге привлечена к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

"Информация о происшедшем была направлена в территориальные органы внутренних дел, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защит их прав администрации муниципального образования "город Бугуруслан", — сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5