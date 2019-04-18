Полицейские из Похвистнево спасали женщину с четырьмя детьми, едва не сбитых поездом

Несчастный случай едва не произошел на станции Бугуруслан Куйбышевской железной дороги, относящейся к участку оперативного обслуживания линейного отдела на станции Похвистнево. Здесь 26-летняя женщина с четырьмя малолетними детьми переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущими поездами, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте.

Как рассказали полицейские, когда женщина оказалась на путях, двое ее детей — мальчиков в возрасте пяти и шести лет отбежали он нее. В это время на станцию заходил грузовой поезд со скоростью 70 км/час.

"Машинист подавал оповестительные сигналы большой громкости, но женщина и дети не реагировали, — отметили транспортные полицейские Самары. — Так как люди оставались на путях и не двигались с места, машинист применил экстренное торможение и предотвратил наезд на них".

Стоянка поезда из-за необдуманных действий женщины составила 12 минут. Задержки движения других поездов не было.

Сотрудники транспортной полиции станции "Похвистнево" помогли женщине вывести детей с железнодорожных путей и доставили их в помещение линейного пункта полиции на станции Бугуруслан для составления протокола об административном правонарушении.

В полиции отметили, что многодетная мама, подвергшая жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей опасности и создавшая аварийную ситуацию на железной дороге привлечена к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).



"Информация о происшедшем была направлена в территориальные органы внутренних дел, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защит их прав администрации муниципального образования "город Бугуруслан", — сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.