Под Чапаевском полицейские остановили ВАЗ, в котором оказалось четыре краденых аккумулятора

Сотрудники Госавтоинспекции, находившиеся на маршруте патрулирования недалеко от Чапаевска, задержали автомобиль, в котором находились краденые аккумуляторы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Внимание правоохранителей привлек ВАЗ, просевшей от тяжелого груза, лежавшего в багажном отделении. Офицеры остановили автомобиль. На вопрос полицейских о содержимом багажника, водитель ответить четко не смог, тогда было принято решение произвести досмотр транспортного средства в присутствии понятых, в ходе которого были обнаружены четыре аккумуляторные батареи.

Водителя и пассажира доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, в это же время в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило заявление от представителя ООО УТТ "Трубострой" о хищении аккумуляторных батарей марки на общую сумму около 40 тыс. рублей.

Задержанные в содеянном сознались. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.