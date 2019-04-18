Иномарка перевернулась на крышу при ДТП у поселка Просвет

В среду, 17 апреля, на трассе в районе поселка Просвет Волжского района при ДТП перевернулась на крышу иномарка, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фото и видеороликам, размещенным очевидцами, при ДТП столкнулись как минимум два автомобиля. Один из них с поврежденным кузовом остановился у обочины, а рядом на проезжей части находится перевернувшаяся на крышу иномарка. Возле автомобилей запечатлены отлетевшие при ударе автокомпоненты. Также у места ДТП на обочине трассы стоят и другие автомобили. Но участвовали они в ДТП или нет, сейчас неизвестно.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.





