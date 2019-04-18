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Преподаватель из Тольятти обвиняется в получении взяток за дипломы

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти передано в суд уголовное дело преподавателя политехнического колледжа, обвиняемой в получении нескольких взяток, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, летом 2018 г. обвиняемая получала от студентов взятки в размере от 12 тыс. до 16 тыс. руб. за написание дипломной работы и ее защиту.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу", - указывается в сообщении ведомства.

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