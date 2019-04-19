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Туризм Общество

Самара заняла второе место среди российских городов с самыми дешевыми отелями

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара оказалась на второй строчке рейтинга Aviasales среди российских городов с самыми бюджетными отелями, сообщает РИА Новости. Эксперты сервиса проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов России и составили рейтинг из самых выгодных маршрутов с точки зрения размещения. В исследовании участвовали отели с отдельными номерами, хостелы не учитывались.

Проживание в областной столице в сутки стоит минимум 600 руб. с человека. При этом отели расположены в пределах двух-трех километров от главных достопримечательностей. Серебро Самара поделила с Красноярском, Ростовом-на-Дону и Казанью.

Самые бюджетные отели, по версии составителей рейтинга, находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 руб. с человека за ночь. Также в рейтинг вошла Пермь, где стоимость проживания в гостинице начинается от 640 руб. за номер.

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