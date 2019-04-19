У жителей области собрали пожелания по культурной программе на лето

В Самарской области завершен первый этап регионального проекта "Культурное сердце России", который проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова, возглавившего рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Культура".

Проект, стартовавший 8 апреля, дает шанс жителям региона принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.

Стать его участником может каждый житель губернии. До 15 апреля пожелания о летней культурной программе своего города или села можно было высказать в интернете на странице https://vk.com/cultura63, или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта. Анкетирование проводилось волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области.

Напомним, самарцам предлагалось ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т. д.

"Анкетирование вызвало большой интерес у жителей губернии и показало большое желание принимать активное участие в формировании досуга не только своего, но и своих земляков. Самарцы готовы выступить в качестве волонтеров, артистов и организаторов летних событий. Предложения поступили проводить мероприятия в парках, скверах, на площадях, во дворах. И уже на этапе подведения итогов понятно, что есть спрос на такие форматы, как выставки, мастер-классы, лекции, театрализованные представления, музыкальные концерты и т. д", — отмечают в пресс-службе областного правительства.

До 1 мая будут подведены итоги опроса, и каждый муниципалитет сформирует "дорожные карты" по проведению культурно-массовых мероприятий на лето 2019 года, максимально учитывающие потребности и интересы жителей