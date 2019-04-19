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К гибели двух рабочих на испытательном комплексе "Винтай" причастны должностные лица ПАО "Кузнецов"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование причин гибели двух рабочих ПАО "Кузнецов", при зачистке емкости для хранения кислорода на территории испытательного комплекса "Винтай", который является обособленным подразделением предприятия, сообщил в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

"В ходе расследования данного группового несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, — подчеркнули в ведомстве. — Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами ПАО "Кузнецов".

Напомним, 31 августа 2018 г. примерно в 12 часов на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай Красноглинского района Самары при проведении работы по зачистке азотом резервуара для хранения жидкого кислорода произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри емкости.

Двое слесарей-ремонтников, находившиеся внутри резервуара, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени, от которых скончались на месте происшествия.

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