К гибели двух рабочих на испытательном комплексе "Винтай" причастны должностные лица ПАО "Кузнецов"

Завершено расследование причин гибели двух рабочих ПАО "Кузнецов", при зачистке емкости для хранения кислорода на территории испытательного комплекса "Винтай", который является обособленным подразделением предприятия, сообщил в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

"В ходе расследования данного группового несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, — подчеркнули в ведомстве. — Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами ПАО "Кузнецов".

Напомним, 31 августа 2018 г. примерно в 12 часов на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай Красноглинского района Самары при проведении работы по зачистке азотом резервуара для хранения жидкого кислорода произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри емкости.

Двое слесарей-ремонтников, находившиеся внутри резервуара, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени, от которых скончались на месте происшествия.