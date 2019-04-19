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На территории одной из самарских школ нашли заржавевшую гранату

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 апреля, в дневное время в дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация о подозрительном предмете, обнаруженном на территории одного из образовательных учреждений Самары, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия была немедленно направлена инженерно-техническая группа ОМОН. Специалисты Росгвардии проверили и обезвредили подозрительный предмет, оказавшийся гранатой со следами коррозии.

В настоящее время учебное заведение функционирует в штатном режиме.

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