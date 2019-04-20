16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Пестравке Под Тольятти 34 пожарных тушили утеплитель кровли зернохранилища Рано утром при пожаре в Сызрани погиб мужчина Масштабное возгорание сухой травы в Тольятти ликвидировано В Тольятти тушат крупный очаг возгорания сухой травы

Пожары Происшествия

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Пестравке

ПЕСТРАВКА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

В субботу, 20 апреля, в 04:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Хлеборобов в с. Пестравка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом. Огонь охватил площадь в 42 кв. м. В его тушении участвовали 20 человек, которые, используя семь спецмашин, ликвидировали пожар в 05:27.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время пожара погибла женщина в возрасте около 63 лет и мужчина, личность которого устанавливается.

Причины гибели людей выясняются. Также устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5