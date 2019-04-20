Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Пестравке

В субботу, 20 апреля, в 04:54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Хлеборобов в с. Пестравка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом. Огонь охватил площадь в 42 кв. м. В его тушении участвовали 20 человек, которые, используя семь спецмашин, ликвидировали пожар в 05:27.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время пожара погибла женщина в возрасте около 63 лет и мужчина, личность которого устанавливается.

Причины гибели людей выясняются. Также устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.