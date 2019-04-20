Сквер в честь 50-летия АвтоВАЗа обещают сдать в эксплуатацию в этом году.

В Тольятти продолжаются работы по созданию сквера с выставочным залом в честь 50-летия АвтоВАЗа. Площадка находится рядом с Парком Победы и идет параллельно ему от ул. Фрунзе до Приморского бульвара вдоль ул. Революционной. Несмотря на пессимистические слухи, исполнители обещают сдать этот объект до конца этого года.

Корреспондент "ВН" посетила эту строительную площадку вместе с представителями администрации и пообщалась с представителем генерального подрядчика УСК "Волга", чтобы выяснить, как ведется реализация проекта, который был некоторый период в простое.

Начальник участка генподрядчика Геннадий Вищанский рассказал о темпах работ, показал схемы расположения сооружений сквера и эскизный проект. Этот проект предусматривает два пруда (один ближе к Фрунзе, второй к Приморскому), фонтан, алюминиевую арку с бегущими по ней машинами. Здесь будет скейт-парк, три детские площадки, спортплощадка с силовыми тренажерами, поле для мини-футбола, баскетбольная площадка, сад "Четыре времени года" выполненный из соответствующих насаждений.

Основное ядро — это выставочный зал площадью 350 кв. м, где будут демонстрировать историю развития и достижения автозавода. Нам показали эскиз, на котором видно, что здание будет построено в форме автомобиля и будет находиться в самом "сердце" сквера.

Сама машина "копейка" будет установлена внутри здания, а ее силуэт, благодаря световым решениям, будет возвышаться над ним. Как пояснил Вищанский, это будет реализовано за счет 479 вертикальных разноуровневых стоек, выполненных по всему периметру фасада здания. На эскизе видно, что они светятся в темноте, создавая иллюзию, будто огромная "копейка" цвета зеленоватой бирюзы парит в воздухе.

По словам Вищанского, работа идет полным ходом. "Практически завершена прокладка инженерных сетей. В настоящее время производим монтаж сетей внешнего водоснабжения, канализации и завершение тепловых сетей. Ведется строительство выставочного павильона: сейчас начаты работы по устройству фундамента и стен цоколя.

В настоящее время уже сделаны четыре автостоянки. Они размещены в районе Приморского бульвара и Фрунзе. Есть строительная готовность бетонных работ по двум прудам и насосного помещения рядом с ними. Искусственные водоемы сейчас находятся в процессе отделки. Строится общественный туалет, где приступили к кладке внутренних стен. Его расположили на границе сквера и Парка Победы, в средней ее части. Мы прилагаем массу усилий для сдачи объекта в срок", — заявил Визанский. По его словам, поставлена задача завершить работы по созданию сквера в декабре текущего года.

Напомним, строительство этого сквера вошло в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 50-летия со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ, утвержденный председателем правительства страны Михаилом Медведевым в 2016-м.

Стоимость работ оценивается в 316 млн рублей. Сквер относился к первой очереди реализации юбилейного плана. Изначально шла речь о том, чтобы в 2017-м расчистить заброшенную территорию забетонированных при СССР бассейнов, освободить зарослей диких кустов и мусора. В тот же год хотели провести коммуникации и территорию благоустроить, а на следующий год построить всю вышеназванную инфраструктуру сквера.

Но, к сожалению, возникли проволочки из-за того, что контракт не предусматривал вывоз бетонных плит после демонтажа старых фонтанов и проект стоял на месте, т. к. по закону нельзя было упростить решение проблемы. Теперь, вроде бы, все в порядке препятствия для проведения работ отсутствуют.