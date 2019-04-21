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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На базе отдыха "Алые Паруса" отошел от берега понтон с женщиной и ребенком

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 апреля, стало известно о происшествии, случившемся накануне вечером с понтоном на базе отдыха "Алые паруса", что находится в Ставропольском районе под Тольятти. Об этом сообщили в соцсетях в паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)".

"Турбаза алые паруса, мост причал на 2 половины рухнул, на причале находился ребенок и 3 взрослых… — написал автор тревожного поста. — … Слава Богу, все живы". Это сообщение стало предметом эмоциональных обсуждений.

Чтобы разобраться в случившемся, корреспондент Волга Ньюс созвонился с администратором базы отдыха "Алые паруса" Екатериной, которая рассказала, что понтон, о котором идет речь, установлен на озере. И поздно вечером, когда на нем находилась женщина с ребенком, он отошел от берега.

Женщина испугалась, но смогла перепрыгнуть с отошедшего понтона на берег. Администратор Екатерина подчеркнула, что ничего серьезного не произошло.

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