Анастасия Павлюченкова обыграла Ясмину Паолини на Кубке Федерации

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе сломила сопротивление Ясмине Паолини со счетом 7:6 (7:4), 7:6(7:5) во втором матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает championat.com.

За 1 час 41 минуту, которые продолжалась встреча, Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Благодаря этому результату Россия побеждает Италию — 2:0.