16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал чемпионата России Анастасия Павлюченкова обыграла Ясмину Паолини на Кубке Федерации Сборная Самарской области впервые взяла золото чемпионата России по фехтованию В Курумоче встретили "золотых" рапиристов братьев Бородачевых Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграют на "Ролан Гаррос"

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова обыграла Ясмину Паолини на Кубке Федерации

МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 32
Версия для печати

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе сломила сопротивление Ясмине Паолини со счетом 7:6 (7:4), 7:6(7:5) во втором матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает championat.com.

За 1 час 41 минуту, которые продолжалась встреча, Павлюченкова четыре раза подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Благодаря этому результату Россия побеждает Италию — 2:0.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5