"Лада" и ЦСК ВВС провели два товарищеских матча

20 и 21 апреля тольяттинская "Лада" и самарский ЦСК ВВС провели два товарищеских матча, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первой встреча "Лада" по буллитам уступила "летчикам" — 2:3.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Евгения Курбатова на четвертой минуте в середине периода ответил Игорь Угольников (1:1).

Во втором периоде экс-игрок "Лады" Антон Моренец вывел ЦСК ВВС вперед (1:2).

В средине третьего периода Игорь Бондырев сравнял счет, завершив комбинацию партнеров точным броском — 2:2. До окончания основного времени счет не изменился.

В овертайме результат не изменился, а в серии буллитов точнее оказались самарцы — 2:3 (решающий бросок в активе Тимура Хафизова).

Второй матч между "Ладой" и ЦСК ВВС оказался более результативным, чем первый. К четвертой минуте игры соперники успели по разу огорчить друг друга: Игорь Бондырев открыл счет, а на Тимур Шарифьянов сравнял его — 1:1.

До первого перерыва точные броски Семена Кизимова и Максима Кутявина вывели "Ладу" вперед (3:1).

На 35-й минуте Алексей Пузанов большинстве сократил счет — 3:2.

На 27-й минуте Бондырев оформил дубль — 4:2. В середине периода Александр Тимирев, получив шайбу в средней зоне, убежал от защитника ЦСК ВВС и, выйдя один на один с голкипером, отправил шайбу под перекладину — 5:2 (хозяева отличились в меньшинстве).

На 33-й минуте хозяева остались втроем против пятерки гостей и Тимур Булатов сократил счет (5:3). Незадолго до окончания второго периода тот же Булатов сократил счет до минимума — 5:4.

В третьем периоде Кутявин (в большинстве) и Константин Майоров (в меньшинстве) установили окончательный счет — 7:4 победа "Лады".