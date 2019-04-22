РКЦ "Прогресс" сократит 333 сотрудника до конца июня

До 28 июня на самарском РКЦ "Прогресс" сократят 333 сотрудника, сообщает региональное минтруда. Из них 64 человека лишатся своих мест в связи с ликвидацией подсобного хозяйства в Богатовском районе, 14 работников — по причине закрытия цеха по производству медицинских изделий, 42 сотрудника летного отряда и 213 работников других структурных подразделений — по причине сокращения штата.

По информации ведомства, на 19 апреля в самарский центр занятости обратилось 163 человека, уволенных с предприятия по различным причинам, из них трудоустроено — 35 человек, семь человек направлены на профессиональное обучение.

"Трудоустройство граждан, обратившихся в службу занятости населения, осуществляется с учетом имеющихся вакансий. В распоряжении центра занятости населения г. о. Самара имеется свыше 10 тыс. вакансий, из которых являются подходящими для уволенных работников АО РКЦ "Прогресс" 3212 вакансий. В случае нетрудоустройства и признания работника безработным предусмотрены выплата пособия по безработице и оформление досрочной пенсии для работников предпенсионного возраста", — уточняют в министерстве.

Кроме того, с 13 февраля на территории отдела кадров АО "РКЦ "Прогресс" по понедельникам и средам осуществляет работу консультационный пункт центра занятости.

Напомним, ранее сообщалось, что всего на предприятии будет сокращено 800 человек.