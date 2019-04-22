Мужчина погиб при пожаре в Шигонском районе

В субботу, 20 апреля, на пожаре в с. Новодевичье Шигонского района погиб мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании на ул. Будылина поступило в 9:21. Горели надворные постройки на площади 70 кв. м.

В их тушении участвовали пять человек. Пожар им удалось ликвидировать в 9:56.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара погиб 72-летний мужчина.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.