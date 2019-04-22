Осужден самарец, разместивший на своей страничке в соцсети экстремистские материалы

Вступил в силу приговор Промышленного районного суда в отношении 33-летнего жителя Самары Александра Дорофеева, признанного виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет", сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, Дорофеев на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

На основании переданных из ФСБ материалов в ноябре 2018 г. СУ СК России по Самарской области возбудил в отношении Дорофеева уголовное дело.

По окончании следствия он предстал перед судом Промышленного района, который 4 апреля признал его виновным и приговорил к одному году условного лишения свободы с годичным испытательным сроком, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией массовых мероприятий сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.