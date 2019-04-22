16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину во время пожара на ул. Калинина Мужчина погиб при пожаре в Шигонском районе Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Пестравке Под Тольятти 34 пожарных тушили утеплитель кровли зернохранилища Рано утром при пожаре в Сызрани погиб мужчина

Пожары Происшествия

Сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину во время пожара на ул. Калинина

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

В воскресенье, 21 апреля, из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи в квартире на ул. Калинина в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:42. В тушении пожара, площадь которого составила 3 кв. м, участвовали 12 человек с привлечением трех спецмашин. Ликвидировать его удалось в 14:02.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что во время тушения был эвакуирован один человек и пожарные спасли двух пострадавших — мужчину и женщину.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5