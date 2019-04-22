Сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину во время пожара на ул. Калинина

В воскресенье, 21 апреля, из-за короткого замыкания загорелись домашние вещи в квартире на ул. Калинина в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:42. В тушении пожара, площадь которого составила 3 кв. м, участвовали 12 человек с привлечением трех спецмашин. Ликвидировать его удалось в 14:02.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что во время тушения был эвакуирован один человек и пожарные спасли двух пострадавших — мужчину и женщину.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.