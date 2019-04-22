В Самаре перекрывали ул. Галактионовскую из-за сообщения о заминировании колледжа

В понедельник, 22 апреля, около 11:00 в полицию поступило сообщение о заминировании одного из учебных заведений Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На место происшествия дежурным сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Как сообщил в областной полиции, здание было обследовано кинологом со служебно-розыскной собакой. В результате проверки ничего опасного обнаружено не было. Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с оперативных структурах, обследование проводилось в здании Колледжа строительства и предпринимательства. На время проверки информации о заминировании правоохранители перекрывали движение на ул. Галактионовской, пишут очевидцы в соцсетях.