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ДТП Происшествия

При ДТП с четырьмя машинами под Самарой пострадал ребенок

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 апреля, в Красноярском районе участницей крупного ДТП стала 37-летняя женщина с 16-летним водительским стажем, которая в 17:15 ехала на автомобиле Skoda по трассе "Волжский-Курумоч-Урал" со стороны Тольятти в направлении Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути женщина не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшим впереди попутным автомобилем Citroen, под управлением 63-летнего мужчины. После столкновения французская легковушка продолжила движение и столкнулась с автомобилем Lada Granta, которой управляла 43-летняя женщина. Далее, отечественную малолитражку отбросило на автомобиль Toyota под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП получила травмы и была направлена на амбулаторное лечение 12-летняя пассажирка автомобиля Citroen.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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