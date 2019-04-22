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Здравоохранение Общество

В Октябрьске введен карантин по бешенству

ОКТЯБРЬСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории городского округа Октябрьск введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова размещено на сайте регионального правительства.

Ограничения на подкарантинной территории будут действовать с 19 апреля по 19 июня текущего года. На этот период времени в Октябрьске запрещено проводить выставки кошек и собак, выводки и натаски собак, вывозить животных из населенного пункта, производить отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других регионах.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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