В Октябрьске введен карантин по бешенству

На территории городского округа Октябрьск введен карантин по бешенству. Соответствующее постановление за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова размещено на сайте регионального правительства.

Ограничения на подкарантинной территории будут действовать с 19 апреля по 19 июня текущего года. На этот период времени в Октябрьске запрещено проводить выставки кошек и собак, выводки и натаски собак, вывозить животных из населенного пункта, производить отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других регионах.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.