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В Самаре состоится чемпионат России по кикбоксингу

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 27 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" пройдут чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В них примут участие свыше 1000 спортсменов из различных регионов страны.

Соревнования проводятся при поддержке министерства спорта Самарской области. Участники мероприятия будут выступать в дисциплинах "фулл-контакт с лоу-киком", "поинтфайтинг", "лайт — контакт", "сольные композиции".

Торжественное открытие чемпионата состоится в среду, 24 апреля, в 16:00. Вход для зрителей во все дни — свободный.

Программа соревнований
23 апреля  
12:00 - 17:00 — комиссия по допуску, взвешивание
17:00 - 18:00 — семинар представителей РУСАДА по антидопингу
19:00 - 20:00 — жеребьевка

24 апреля
09:00 - 10:00 — судейский семинар и совещание представителей команд
10:00 - 15:00 — предварительные поединки
15:00 - 15:30 — торжественное открытие соревнований
15:30 - 21:00 — предварительные поединки

25 апреля
09:00 - 20:00 — предварительные поединки

26 апреля
09:00 - 17:00 — полуфинальные поединки

27 апреля
10:00 - 13:00 — финальные поединки
13:00 - 15:00 — награждение, собрание финалистов, закрытие соревнований

28 апреля
отъезд участников

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