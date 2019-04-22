В Самаре состоится чемпионат России по кикбоксингу

С 24 по 27 апреля в Самаре в УСЦ "Грация" пройдут чемпионат и первенство России по кикбоксингу. В них примут участие свыше 1000 спортсменов из различных регионов страны.

Соревнования проводятся при поддержке министерства спорта Самарской области. Участники мероприятия будут выступать в дисциплинах "фулл-контакт с лоу-киком", "поинтфайтинг", "лайт — контакт", "сольные композиции". Торжественное открытие чемпионата состоится в среду, 24 апреля, в 16:00. Вход для зрителей во все дни — свободный. Программа соревнований

23 апреля

12:00 - 17:00 — комиссия по допуску, взвешивание

17:00 - 18:00 — семинар представителей РУСАДА по антидопингу

19:00 - 20:00 — жеребьевка 24 апреля

09:00 - 10:00 — судейский семинар и совещание представителей команд

10:00 - 15:00 — предварительные поединки

15:00 - 15:30 — торжественное открытие соревнований

15:30 - 21:00 — предварительные поединки 25 апреля

09:00 - 20:00 — предварительные поединки 26 апреля

09:00 - 17:00 — полуфинальные поединки 27 апреля

10:00 - 13:00 — финальные поединки

13:00 - 15:00 — награждение, собрание финалистов, закрытие соревнований 28 апреля

отъезд участников