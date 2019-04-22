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Преступления Происшествия

В самарской квартире найдены тела мужчины и его пасынка с огнестрельными ранениями

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, в обеденное время, в квартире одного из домов на ул. Мичурина в Самаре, обнаружены тела 17-летнего подростка и его 44-летнего отчима, без признаков жизни, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, между 44-летним мужчиной и его пасынком произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из оружия в пасынка, а затем в себя. От полученных травм оба скончались на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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