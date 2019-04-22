Проекты-победители "УМНИКОВ" получат 13 миллионов

Фонд содействия инновациям объявил победителей сразу двух конкурсов - "УМНИК" и "УМНИК-НТИ". Самарские проекты - победители конкурсов получат 13 млн рублей на развитие своих стартапов.

Эксперты фонда утвердили 15 проектов из Самары и Тольятти, которые получат грант 500 тыс. руб. в рамках конкурса "УМНИК". Программа ориентирована на молодых ученых и специалистов не старше 30 лет, в рамках которой выдается грант на два года для проведения научно-исследовательских работ с перспективой дальнейшей коммерциализации результатов.

Финал регионального этапа конкурса состоялся 22 ноября 2018 года, после чего все победители прошли дополнительную экспертизу и были утверждены специалистами Фонда содействия инновациям в Москве.

Лидерами по проектам-победителям в этом году стали Самарский университет и Самарский медуниверситет - грант получат сразу по четыре инициатора из этих учебных заведений. Финансирование обретут по два проекта из Тольяттинского госуниверситета и ПГУТИ, а также проекты из СамГУПС, СГЭУ, Самарской ГСХА.

11 самарских проектов признаны победителями конкурса "УМНИК-НТИ". Этот конкурс был впервые объявлен в 2016 году, молодые исследователи должны были представить проект в рамках дорожных карт Национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ - это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Заявки принимались по направлениям AeroNet, AutoNet, HealthNet, TehNet, MariNet, NeuroNet. Победителям также вручат 500 тыс. руб. на два года. В рамках конкурса "УМНИК-НТИ" гранты получат пять проектов из Самарского медуниверситета, три проекта из Самарского университета, два - из ТГУ и один стартап СамГТУ.