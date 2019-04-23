Анастасия Павлюченкова принесла сборной России третье очко на Кубке Федерации

В матче второго игрового дня между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в двух сетах обыграла Мартину Тревизан со счётом 6:4, 6:3, сообщает championat.com. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

27-летняя Анастасия трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. В активе Тревизан ни одного эйса, три ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта.

Павлюченкова принесла команде третье очко и итоговую победу в матче с Италией. Таким образом, женская сборная России вернулась в Мировую группу II Fed Cup.