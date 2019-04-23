Самарец парковал свой Lexus в двух кварталах от дома, чтобы его не забрали приставы

Самарец, выступивший поручителем по кредиту на сумму более 7 млн руб., прятал свой дорогой автомобиль, чтобы судебные приставы не забрали его за долги перед банком, сообщает УФССП по Самарской области.

Средства на покупку производственных товаров в одном из финансовых учреждений города взяла местная фирма. Поручитель был осведомлен об обязательствах и правилах кредитного договора. По истечении срока платежного документа кредит погашен не был, тогда банк подал на предприятие в суд. Рассмотрев дело, мировым судьей было принято решение обязать поручителя оплатить задолженность. Во внимание был принят и тот факт, что у мужчины в собственности имеется автомобиль марки Lexus общей стоимостью в 3 млн руб., который и был заложен в пользу взыскателя.

Мужчина знал о принятом судьей решении, но не спешил отдавать свой автомобиль банку. В отношении него судебными приставами было возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное транспортное средство, но должник спрятал автомобиль, препятствуя исполнению решения суда. В отношении гражданина было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 510 тыс. рублей. Спустя две недели поисков, приставы разыскали Lexus. Оказалось, что мужчина парковал его в двух кварталах от своего дома.

Судебным приставом-исполнителем в присутствии понятых был составлен акт описи и ареста имущества. Автомобиль был эвакуирован на автостоянку. На данный момент работником Службы осуществляется сбор документов для его реализации.