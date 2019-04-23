Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Борском районе

В понедельник, 22 апреля, на пожаре в Борском районе погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании в частном доме на ул. Комплексной в с. Подгорное поступило в 13:51.

Площадь пожара составила 60 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, которые, используя четыре спецмашины, ликвидировали пожар в 14:24.

В ГУ МЧС отмечают, что во время пожара погиб мужчина в возрасте около 50 лет.

Причина смерти человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.