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У браконьеров под Сызранью изъяли 690 раков, многозаходные ловушки, рыбу и сети

СЫЗРАНЬ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшую неделю сотрудниками Сызранского ЛО МВД России возбуждены два уголовных дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.

Один из подозреваемых в браконьерстве — 46-летний мужчина, был задержан сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту Сызрани при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе осмотра его лодочного гаража, полицейские обнаружили моторную лодку, шесть полимерных пакетов, в которых находилось 30 запрещенных многозаходных ловушек и три пластиковых ванны, в которых обнаружено 690 раков.По подсчетам полицейских, общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 150 тыс. рублей.

Задержанный мужчина пояснил, что в конце декабря 2018 г. он выставил многозаходные ловушки, чтобы поймать раков для личного употребления, а когда сошел лед, извлек их из воды. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве.

А фигурантом второго уголовного дела стал 36-летний житель Самарской области, которого полицейские остановили в 200 метрах от левого берега Волги у с. Бестужевка Приволжского района. Как выяснилось, он ловил рыбу и раков при помощи рыболовной сети и причинил водным биологическим ресурсам ущерб в 20 тыс. рублей.

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте отмечают, что оба подозреваемых знали о действующих запретах на вылов водных биологических ресурсов. При этом добывали рыбу запрещенными орудиями.

В итоге Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов (п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Также в Сызранском ЛО МВД России на транспорте напоминают, что с 20 апреля на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна действуют ограничения, связанные с добычей водных биологических ресурсов в весенний нерестовый период. За нарушение правил рыболовства законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность виновных лиц.

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