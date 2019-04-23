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Здравоохранение Общество

Михаил Ратманов: "Клиника сердца" разорила бы систему здравоохранения области

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов выступил с негативной оценкой проекта "Клиники сердца", возводимой в Самаре ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило.

"Мы должны понимать, что все цифры в этом меморандуме, который заключался не в тайную, а в явную, завышены в разы. Этот проект разорил бы систему здравоохранения области, которая несла бы обязательства до 4,5 млрд рублей в год", — заявил министр, отреагировав на доклад уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой на заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Омбудсмен напомнила депутатам о проблема с реализацией проекта и отметила, что работа клиники могла бы позитивно повлиять на демографическую ситуацию в регионе. Она сообщила, что обратилась к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой разрешить ситуацию.

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Владелец компании "Современные медицинские технологии" в интервью порталу Волга Ньюс рассказал о ходе реализации в Самаре проекта строительства международного медицинского центра "Клиника сердца".

Председатель думского комитета Габибулла Хасаев также напомнил, что инвесторы клиники анонсировали цифру в 3,5 тыс. спасенных жизней в год.

Михаил Ратманов эмоционально отреагировал на эти слова, назвав эти цифры мифическими.

"Ни один специалист, кардиолог, руководитель здравоохранения до сих пор не дал ответ как формировалась эта мифическая цифра в 3,5 тысяч жизней", — заявил он.

По словам министра, произошла подмена понятий: клиника должна была специализироваться на инфарктах, "а это ¼, если не 1/5 от общей смертности от сердечно-сосуд заболеваний".

"Подмена понятий и медицинских терминов привела к тому, что руководство области втянулось в этот сомнительный проект. "Клиника сердца" заточена на одно из самых маржинальных направлений кардиологии", — считает Ратманов.

Он также рассказал, что к концу года в медучреждения области будут работать 13 ангиографов, в то время как в "Клинике сердца" планировалось установить лишь три таких аппарата. "До 6-9 тысяч операций планировали проводить в год в клинике. На конец года в области будет делаться 6 тысяч операций", — привел цифры глава ведомства.

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Правительство Самарской области пытается через суд расторгнуть инвестиционный меморандум, заключенный с ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) в январе 2014 г. для реализации проекта по строительству в Самаре кардиохирургического центра "Клиника сердца". Соответствующее заявление региональные власти подали в Арбитражный суд Самарской области, о чем содержится информация в материалах КАД ВАС.

"Убыль населения в области — 8 тысяч человек в год. Даже эта цифра в 3,5 тысячи не изменила бы ситуацию", — отметил министр, добавив, что сейчас минздрав и руководство области работают над решением вопроса, при этом инвесторы предлагают заплатить за недострой "мифические цифры, завышенные в разы".

Габибулла Хасаев заметил на это, что неправильно было бы омертвлять уже сделанные инвестиции.

Напомним, проект "Клиники сердца" реализовывался на условиях инвестиционного меморандума между компанией и региональным правительством, подписанного в 2014 году. Однако стройка встала после возбуждения ряда уголовных дел в отношении владельца "СМТ" Сергея Шатило. В конце 2018 г. региональные власти подали в арбитраж иск о расторжении меморандума.

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