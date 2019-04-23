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Пожары Происшествия

Пожарные спасли мужчину при тушении крупного очага возгорания сухой травы в Елховском районе

ЕЛХОВКА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 апреля, в 18:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании мусора и сухой травы на ул. Вязовая в с. Вязовка Елховского района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 150 кв. метров. В его тушении участвовали семь человек. Использовалось четыре спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 19:14.

По данным чрезвычайной службы, при тушении травы и мусора пожарные спасли 55-летнего мужчину.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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