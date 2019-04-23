Промсвязьбанк проведет уроки финансовой грамотности по всей стране

Промсвязьбанк стал официальным партнером V Недели финансовой грамотности (НФГ) для детей и молодежи, которая проходит во всех регионах России с 17 по 24 апреля.

В ходе НФГ-2019 сотрудники Промсвязьбанка проведут уроки, игры и лекции по финансовой грамотности в школах и вузах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 12 регионов России. Всего специалисты ПСБ проведут более 75 уроков в школах и вузах страны.

Одним из главных событий Недели станет офлайн квест "С финансами на ТЫ", который проводит банк на площадке Технограда на ВДНХ. Мероприятие состоится 22 апреля. Все задания были разработаны сотрудниками банка и максимально адаптированы к реальной жизни. В квесте примут участие 60 московских школьников и студентов. Также специально к НФГ-2019 Промсвязьбанк выпустил Финансовый букварь, где в простой и нескучной форме даны основные финансовые оп­еделения и понятия.

В рамках НФГ-2019 ПСБ взаимодействует с национальным патриотическим движением "Юнармия". Юнармейцы в составе команды ПСБ приняли участие в игре-квизе, состоявшейся в рамках церемонии открытия НФГ-2019 в Доме пионеров на Воробьевых горах. В течение Недели они будут посещать экскурсии-лекции в офисах банка в Москве, Томске, Самаре и Нижнем Новгороде. Ребята будут слушать лекции на тему финансов, познакомятся с основами работы банковской отрасли, а также узнают об истории зданий, в которых расположены офисы ПСБ.

Повышение финансовой грамотности — один из приоритетов работы Промсвязьбанка. В 2018 году ПСБ в рамках соглашения с Минобороны России реализует программу повышения финансовой грамотности военнослужащих. ПСБ разработал курс лекций, интерактивных занятий, которые проводят специалисты банка.

Неделя финансовой грамотности — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. НФГ проходит в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Основные цели Недели — способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России — от Калининграда до Владивостока.

Расписание мероприятий и другие подробности — на сайте проекта.