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Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комитета по строительству, член координационного совета "Деловой России" Владимир Кошелев принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

Фото: Фото предоставлено автором

Заседание проходило с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Среди ключевых тем заседания — ценообразование в строительстве, а также исполнение перечня поручений президента Владимира Путина от 29 марта 2019 года.

В ходе заседания Владимир Кошелев обратил внимание на проблему незавершенного строительства. Значительная часть бюджетных средств была потрачена на проектные работы, но по различным причинам строительство объекта оказалось невозможным.

"Для исключения подобных ситуаций необходимо проведение предпроектных работ, — считает Владимир Кошелев. — А для осуществления детальной подготовки у заказчика должны работать специалисты высокого уровня квалификации. Поэтому предлагаем разработать нормативную базу по определению затрат на предпроектные работы и утвердить единую методику по определению затрат на работу технического заказчика".

Другой важный вопрос, обсуждавшийся на заседании — это определение достоверности сметной стоимости при строительстве государственных объектов. Стремление снизить стоимость строительства сказывается не лучшим образом на качестве объекта и на его внешнем виде.

"Искусственное занижение смет экспертными учреждениями вместе с падением цены по итогам аукциона приводит к тому, что при выполнении строительно-монтажных работ подрядчики сталкиваются с невозможностью выполнения работ за указанную в контракте цену, — говорит Владимир Кошелев — Необходимо уходить от процедуры аукциона на строительно-монтажные работы и отбирать подрядчиков по итогам конкурсов".

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