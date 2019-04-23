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Нефтехимия ТЭК

"СИБУР Тольятти" внедряет технологию бездымного горения на факельной системе

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На предприятии синтетического каучука "СИБУР Тольятти" (входит в холдинг "СИБУР") на одной из факельных систем внедряется новая технология бездымного горения, отвечающая современным требованиям по охране окружающей среды. Такая технология внедряется впервые в Самарской области, отмечают в компании.

Фото: предоставлено ООО "СИБУР Тольятти"

Факельная система "СИБУР Тольятти" предназначена для обеспечения безопасности предприятия, где основным сырьем для производства синтетического каучука являются сжиженные углеводородные газы. Горение факельных стволов поддерживается круглосуточно, с помощью газового топлива. При ведении технологического процесса, возникновении избыточного давления в оборудовании газы сбрасываются на факел для утилизации, где разлагаются до безопасных для экологии и человека веществ — углекислого газа и воды.

"При регламентных операциях, пуско-наладочных работах и внештатных ситуациях на факельные системы может происходить сброс большого объема газа, что может вызывать сажевое горение, вызывающее визуальный дискомфорт у жителей. Благодаря работе факельной системы, углеводороды не попадают в атмосферу и не вызывают риск возникновения взрывоопасных ситуаций", — поясняют на предприятии.

На факельном хозяйстве СИБУР Тольятти задействовано четыре факельные системы из пяти (один в резерве). Для полноты сжигания сбрасываемых углеводородных газов на факелы подается водяной пар, который обеспечивает бездымное сжигание постоянных "отдувок".

Для достижения большей бездымности на одной факельной системе установлена современная система с подачей воздуха, наиболее эффективно отвечающая особенностям производства и современным требованиям по охране окружающей среды. На факеле смонтирован современный оголовок, который позволяет эффективно смешивать газ и воздух для бездымной работы, поддерживать стабильность пламени во всем рабочем диапазоне.

"Мы испытываем новую технологию на самой крупной факельной системе предприятия, — отмечает директор по производству "СИБУР Тольятти" Павел Кубряков. — Вместо пара в ней для полноты сжигания углеводородных газов используется воздух, который способствует более бездымному горению. Кроме того, уменьшается количество подаваемого на дежурные горелки газа для поддержания горения по сравнению с обычными оголовками".

Эффективность сгорания газов при нормальном технологическом процессе — более 99% с помощью поддержания необходимого соотношения углеводородов и воздуха и температуры пламени.

Высота факельных стволов СИБУР Тольятти составляет 37 м. Она рассчитана в соответствии с Руководством по безопасной эксплуатации факельных систем, утвержденной Ростехнадзором от 26.12.2012 г. При расчете высоты ствола учитываются факторы пожарной безопасности и воздействия на окружающую среду. Нормативы предельно допустимых выбросов от факелов согласованы с Росприроднадзором, таким образом, высота ствола является достаточной для рассеивания веществ в атмосфере в пределах санитарно-защитной зоны. Контроль над горением всех факельных систем осуществляется круглосуточно с помощью автоматических датчиков.

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