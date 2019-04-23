Московский кинофестиваль. День шестой

В шестой день Московского кинофестиваля показали страшный фильм про трагедию с захватом заложников в Бангладеш, ленту про финского писателя в творческом кризисе и историю про медовый месяц в польском городе Згеже.

Фильм "День субботний" Мостафы Сарвар Фаруки рассказывает о страшной трагедии, произошедшей в 2016 г. в Бангладеш. Тогда террористы захватили в заложники посетителей кафе в дипломатическом квартале. Всего погибло 29 человек, большинство иностранцы. Террористы "сортировали" заложников на "своих" и неверных.

В фильме действие сосредоточено именно на том, как террористы решали кому жить, а кому умереть. Все их диалоги и рассуждения настолько абсурдны, что даже вызывали смех у зрителей. Сценарист подчеркнул, что по итогам этих рассуждений лишались жизни и истинные мусульмане.

Дневник московского кинофестиваля. День пятый Пятый день Московского кинофестиваля ознаменовался двумя сильными документальными фильмами, одной экзистенциальной российской лентой и хитом Берлинского кинофестиваля. Все это смотрит и радуется специальный корреспондент Волга Ньюс Ксения Гаранина.

Страшная и тяжелая лента, подтверждающая абсурдность подобных ситуаций. К сожалению, фильм очень актуален, и его стоит смотреть всем.

В этот же день состоялась премьера финского фильма "Пустота" Алекси Салменпери. Писатель в кризисе и его жена, популярная актриса, стараются стать успешными и построить карьеру.

Черно-белый фильм с долей скандинавской иронии и острым сюжетом иногда похож на триллер, иногда на драму, а порой и на комедию.

"Пустота" — яркий пример современного успеха скандинавского кино.

"Медовый месяц в Згеже" — легкая комедия с тяжелым подтекстом. Режиссер Элиз Отценбергер рассказывает про молодую пару из Парижа, которая поехала на медовый месяц в Польшу, в место, где когда-то жили их предки.

Молодые люди — выходцы из еврейской семьи и очень оживленно реагируют на любое упоминание о своем народе, на чем собственно и строится конфликт.

За шутками и экспрессивной игрой актеров сценарий все-таки сохраняет тему важности исторической памяти.