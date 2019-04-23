Дорожные карты проекта "Культурное сердце России" появятся в каждом муниципалитете

Весной и летом этого года в Самарской области к уже традиционным культурным праздникам добавятся мероприятия, которые войдут в "дорожную карту" регионального проекта "Культурное сердце России".

Так, 6 мая в Самарской областной детской библиотеке пройдет X международная акция по поддержке детского чтения "Читаем детям о войне". Одновременно в один день и час во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне. Участники — предприятия и учреждения, общественные организации, творческие объединения, СМИ, а также частные лица — в России, в Республике Беларусь, Республике Казахстан.

С 20 по 25 мая в Новокуйбышевске в новом формате пройдет Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост: Провинциальные театры России". Главное новшество — появление в программе лаборатории для театральных специалистов, а также участие зарубежного коллектива. Кроме того, впервые фестиваль выйдет из театрального здания на улицу.

24 мая в Самарском академическом театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.

8-9 июня на первой очереди набережной реки Волга состоится межрегиональный фестиваль набережных "ВолгаФест", посвященный Году театра. Главными событиями фестиваля станет "Опера про Белую козу", строительство парусника по проекту художников Ильи и Эмилии Кабаковых и единственный в мире цирк для хулиганов.

С 5 по 11 июня регион проведет Девятую детскую музыкальную академию стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета: мастер-классы, уроки, лекции выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, концертные выступления известных артистов современности и участников академии.

В июне в Камышлинском районе пройдет Всероссийский Сельский Сабантуй. 1-2 июля в Тольятти проведут фестиваль музыки и искусств "Тремоло".

46-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится в свои привычные первые выходные июля. В июле в селе Приволжье пройдет III межрегиональный фестиваль–конкурс театрализованных и обрядовых действ "Злат венец".

29 июля состоится этно-исторический фестиваль "Битва Тимура и Тохтамыша". В августе в Сызрани проведут международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" и "Сызранский помидор".

Также в августе в селе Ширяево состоится фестиваль народных традиций "Жигулевская вишня" и ежегодный праздник искусств "Репин навсегда", посвященный дню рождения великого российского живописца.

"Дорожные карты" мероприятий по проекту "Культурное сердце России" будут сформированы в каждом муниципалитете области к 1 мая.

Напомним, этот проект начался 8 апреля по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Культура" Дмитрия Азарова. Благодаря данному проекту у жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.

Свои пожелания можно было высказать в сети Интернет или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта. Анкетирование проводилось волонтерами во всех муниципалитетах Самарской области.

В анкете предлагалось ответить на вопросы о том, как и где жителям области хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: простого зрителя или активного участника — волонтера, организатора, артиста и т. д.

"Это прекрасная идея, которая пришла в голову не чиновникам, а молодым активистам. Смысл простой: не пытаться осчастливить людей против их воли, а спросить, что им действительно нужно. Кому-то интересны лекции по астрономии, кому-то хочется побывать на концерте, кто-то ждет выставок. Так давайте вместе организуем наше прекрасное волжское лето", — отметил Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24".

Глава региона также заполнил анкету проекта. Он проголосовал за то, чтобы мероприятия проводились не реже чем раз в неделю, причем не только в парках и на площадях, но и во дворах. Отдельно он отметил улицы Куйбышева и Ленинградскую, а также территорию около стадиона "Самара Арена".

Среди форматов Дмитрий Азаров выбрал лекцию, концерт, интерактивную программу и театрализованное представление. Отвечая на вопрос о приглашенных артистах, глава региона указал, что хотел бы видеть больше новых "звезд" из городов и районов Самары.

Анкетирование вызвало большой интерес у жителей губернии. Самарцы готовы выступить в качестве волонтеров, артистов и организаторов летних событий. Поступили предложения проводить мероприятия в парках, скверах, на площадях, во дворах. И уже на этапе подведения итогов понятно, что есть спрос на такие форматы, как выставки, мастер-классы, лекции, театрализованные представления, музыкальные концерты и т. д.

"Проект помогает людям приобщиться к культурной жизни и принимать в ней активное участие", — считает 17- летний волонтер Дмитрий Смирнов.