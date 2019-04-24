Анастасия Павлюченкова и Люси Шафаржова победили украинок на старте турнира в Штутгарте в паре

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия) в парном разряде, сообщает championat.com. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Чехии Люси Шафаржовой в двух партиях обыграла украинок Людмилу и Надежду Киченок со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия и Люси шесть раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали три из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и два брейка.

За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова и Шафаржова поспорят с американкой Ракель Атаво и словенкой Катариной Среботник, посеянными под четвертым номером.