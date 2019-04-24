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Баскетбол Спорт

БК "Самара" начал финал суперлиги победой над "Спартаком"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, в первом матче финальной серии суперлиги БК "Самара" на своей площадке переиграл питерский "Спартак" — 62:41, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первая половина игры прошла не очень результативно. Команды несколько раз попеременно вырывались вперед, и к большому перерыву с минимальным перевесом подошли гости — 21:23.

Но третья четверть стала решающей в матче: пять трехочковых за отрезок. "Самара" выиграла период за явным преимуществом — 27:6, получив комфортные 48:29 на табло.

Заключительную десятиминутку гости открыли мини-рывком 5:0. Но это было большее, что им позволили самарцы. Уже за три минуты до финальной сирены исход поединка не вызывал вопросов: 59:35. Сирена прозвучала при счете 62:41.

Самыми результативными в составе самарцев стали Баден Яксен (18 очков) и Максим Дыбовский (12 очков).

Между тем, в матче был установлен интересный рекорд: никогда ранее в новейшей истории команды (с 2012 г.) "Самара" не позволяла сопернику набирать так мало — всего 41 очко. Прежнее "достижение" — 43 пропущенных за матч очка — держалось почти пять лет.

Серия пройдет до трех побед одной из команд. Следующий матч соперники проведут уже в четверг, 25 апреля, там же в "МТЛ Арене", начало — в 19:00.

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