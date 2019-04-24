В Жигулевске юного рецидивиста подозревают в угоне "Волги"

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 29-летний владелец ГАЗ-3110, который заявил, что у него похищен автомобиль. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики и подробно опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что на ночь припарковал машину на неохраняемой площадке около одного из магазинов, расположенных в Механическом переулке, а утром следующего дня автомобиля уже не было на месте.

В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили похищенную "Волгу". В результате проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, который может быть причастен к совершению преступления, и задержали его на одной из улиц города. Юноша ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По словам задержанного, к противоправному деянию его спровоцировала открытая дверь транспортного средства. Увидев ее, злоумышленник проник в машину, нашел в ней запасные ключи и поехал кататься. Молодой человек планировал вернуть автомобиль на место, но увяз в грязи. После неудачных попыток выехать парень бросил машину и ушел домой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.