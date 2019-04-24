16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске юного рецидивиста подозревают в угоне "Волги" В Волжском районе сотрудники полиции задержали мужчину, обналичившего 4 млн руб. от продажи наркотиков В Самаре таможня изъяла партию "левого" кальянного табака на 50 млн рублей Облсуд оставил бывшего топ-менеджера РКЦ "Прогресс" под стражей В Тольятти у депутата Владимира Дуцева украли почти 5,5 млн рублей

Преступления Происшествия

В Жигулевске юного рецидивиста подозревают в угоне "Волги"

ЖИГУЛЕВСК. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 29-летний владелец ГАЗ-3110, который заявил, что у него похищен автомобиль. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики и подробно опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что на ночь припарковал машину на неохраняемой площадке около одного из магазинов, расположенных в Механическом переулке, а утром следующего дня автомобиля уже не было на месте.

В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории спустя несколько часов сотрудники полиции обнаружили похищенную "Волгу". В результате проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, который может быть причастен к совершению преступления, и задержали его на одной из улиц города. Юноша ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По словам задержанного, к противоправному деянию его спровоцировала открытая дверь транспортного средства. Увидев ее, злоумышленник проник в машину, нашел в ней запасные ключи и поехал кататься. Молодой человек планировал вернуть автомобиль на место, но увяз в грязи. После неудачных попыток выехать парень бросил машину и ушел домой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5