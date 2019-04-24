16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Солнечной легковушка снесла несколько пролетов ограждения разделительной полосы и остановилась на "встречке" В Самаре Toyota сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте Водитель Peugeot, столкнувшийся с "четырнадцатой" в районе с. Преображенка, был пьян Пострадавших в ДТП под Самарой переносили в машину "скорой" на специальных щитах В Тольятти на переходе под колеса легковушки попал ребенок на самокате

ДТП Происшествия

На Солнечной легковушка снесла несколько пролетов ограждения разделительной полосы и остановилась на "встречке"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 84
Версия для печати

В среду, 24 апреля, утром стало известно, что на ул. Солнечная между 7 и 8 просеками водитель легкового автомобиля, при неизвестных пока обстоятельствах переехал через бордюр, снес 12 пролетов ограждения разделительной полосы и остановился на встречной полосе, сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, у попавшей в ДТП легковушки разбита передняя часть кузова, оторван бампер, разбита правая фара и имеются другие повреждения. На фотографиях свидетелей запечатлены разрушения ограждения разделительной полосы, погнутые секции которого лежат на газоне.

По предположению очевидцев, в ДТП никто не пострадал.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5