На Солнечной легковушка снесла несколько пролетов ограждения разделительной полосы и остановилась на "встречке"

В среду, 24 апреля, утром стало известно, что на ул. Солнечная между 7 и 8 просеками водитель легкового автомобиля, при неизвестных пока обстоятельствах переехал через бордюр, снес 12 пролетов ограждения разделительной полосы и остановился на встречной полосе, сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, у попавшей в ДТП легковушки разбита передняя часть кузова, оторван бампер, разбита правая фара и имеются другие повреждения. На фотографиях свидетелей запечатлены разрушения ограждения разделительной полосы, погнутые секции которого лежат на газоне.

По предположению очевидцев, в ДТП никто не пострадал.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.