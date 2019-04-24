Самарская область стала лидером в стране в сфере государственно-частного партнерства

По итогам 2018 года Самарская область заняла первое место среди регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, набрав 90 баллов. Такая информация была озвучена во вторник, 23 апреля, в Москве, где стартовал VI инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП".

Уровень развития сферы ГЧП в субъекте РФ определяется на основе оценки значений составляющих его факторов: развитие институциональной среды субъекта в сфере ГЧП, ее нормативно-правовое и опыт реализации проектов.

Именно эти направления и были заложены в 2013 г. в основу формирования ГЧП в Самарской области. За 6 лет Самарская область существенно улучшила свои позиции в рейтинге ГЧП (с 25 места по итогам 2012 года до 1 места по итогам 2017 года).

По итогам 2018 года в Самарской области введено 7 объектов с использованием механизмов ГЧП стоимостью 4,8 млрд рублей, создано 1 048 рабочих мест.

Напомним, в своем Послании 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Необходимо привлекать средства инвесторов не только на строительство объектов здравоохранения, но и на их оснащение современным медицинским оборудованием".

Благодаря реализованным проектам жители Самарской области предоставляются новые медицинские услуги. Так, в 2018 году начал работу многофункциональный госпиталь "Мать и дитя", расположенный в районе Радиоцентра № 3 вблизи стадиона "Самара Арена", там проводятся уникальные операции по лечению бесплодия и мероприятия интенсивной терапии для новорожденных.

В ПЭТ-центре, открывшемся в Самаре, проводится диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях, заболеваний сердечно-сосудистой системы путем использования ПЭТ-технологий.

В Куйбышевском районе Самары на территории ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 10" с 2018 года жители области могут получить диагностические услуги во вновь открывшемся диагностическом центре, здесь же начал работу новый диализный центр, в котором оказываются услуги почечной терапии.

Начала работу больница восстановительного лечения в реконструированном здании в Самаре на 6-й просеке, 54. Здесь жители могут воспользоваться амбулаторно-поликлиническими услугами, работает дневной стационар и круглосуточный стационар.

Создано современное отделение по стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе медицинских инструментов и белья, на котором внедрены современные системы учета и управления процессами, увеличена мощность стерилизационного отделения, оптимизированы и компьютеризированы процессы. Располагается стерилизационное отделение на территории Клинической больницы им. В. Д. Середавина.

Отметим, что во всех вновь открывшихся учреждениях здравоохранения жители Самарской области могут получить услуги в том числе по полису ОМС.

Также в 2018 году состоялось открытие спортивно-стрелкового комплекса "Вымпел" в Красноярском районе.

В рамках конгресса "Российская неделя ГЧП" министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал инфраструктурные проекты, направленные на усиление связанности внутри Самарско-Тольяттинской агломерации и её встраивание в международные транспортные коридоры.

Министр рассказал о работе правительства региона по подготовке к реализации масштабных перспективных проектов в сфере транспортного обеспечения, таких как строительство автомагистрали "Центральная", строительство мостового перехода через реку Волга с обходом г. о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал", организация скоростного железнодорожного сообщения "Новокуйбышевск — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти", строительство и эксплуатация железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ "Тольятти".

"В настоящее время в работе правительства Самарской области находится 81 проект, реализация которых предполагается с использованием механизма ГЧП. Из них на стадии реализации 44 проекта с общим объемом инвестиций 14,55 млрд рублей. Следует отметить, что 13 объектов введены в эксплуатацию, инвестировано 6,15 млрд рублей. Создано 1 275 рабочих мест" — рассказал Дмитрий Богданов.

В 2019 году Самарская область первая в Российской Федерации обеспечила заключение концессионного соглашения в сфере сельского хозяйства через процедуру частной концессионной инициативы. Проект связан с реконструкцией и эксплуатацией молочной фермы.

В регионе активно развивается муниципально-частное партнерство. На стадии реализации 21 проект в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социального обслуживания населения. Помимо этого готовы к запуску еще 12 проектов.

Крупнейшим из них является проект, связанный с трансформацией договоров аренды систем жилищно-коммунального хозяйства в г. Самара в концессионное соглашение. Объем инвестиций оценивается на уровне 22 млр. рублей. В мае планируется заключить концессионное соглашение.