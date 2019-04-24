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ДТП Происшествия

В регионе ищут водителя, сбившего велосипедиста

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции ведут розыск водителя, сбившего велосипедиста в п. Рождествено и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о получившем травмы 68-летнем велосипедисте поступила к правоохранителям из медицинского учреждения. Полицейские установили, что во вторник, 23 апреля, в 15:20 при повороте на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону ул. Пацева автомобиль, предположительно светлого цвета, сбил велосипедиста, ехавшего по левому краю проезжей части во встречном направлении. Водитель, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. После обращения в лечебное учреждение мужчине была рекомендована госпитализация.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности водителя, сообщить информацию по телефонам: 8(846) 332-20-26, 8 (846) 333-29-22, 8 (846) 333-07-35 или 020 (102). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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