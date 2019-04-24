В регионе ищут водителя, сбившего велосипедиста

Сотрудники полиции ведут розыск водителя, сбившего велосипедиста в п. Рождествено и скрывшегося с места ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о получившем травмы 68-летнем велосипедисте поступила к правоохранителям из медицинского учреждения. Полицейские установили, что во вторник, 23 апреля, в 15:20 при повороте на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц в сторону ул. Пацева автомобиль, предположительно светлого цвета, сбил велосипедиста, ехавшего по левому краю проезжей части во встречном направлении. Водитель, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. После обращения в лечебное учреждение мужчине была рекомендована госпитализация.